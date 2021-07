Hackman quer crescer em Barcelos

O ganês Emmanuel Hackman pronunciou-se sobre os primeiros dias de trabalho no plantel do Gil Vicente e foi perentório a esclarecer o horizonte de evolução que o levou a trocar quatro épocas consecutivas no Algarve pela equipa de Barcelos.

“Vim para o Gil Vicente para crescer e acho que fiz a escolha certa”, começou por comentar o lateral à comunicação dos minhotos, para logo de seguida assumir a esperança de tirar dividendos do empenho que tem registado no arranque da preparação, bem como da liderança do treinador Ricardo Soares: “Nunca uma temporada será fácil, mas vamos continuar a trabalhar concentrados e com a mesma determinação para encontrarmos o equilíbrio desejado. Estou na equipa há pouco tempo, mas já aprendi muito. Temos um bom treinador, que não hesita em corrigir-me e isso é bom porque é assim que vou crescer”.

Por outro lado, os gilistas terminam hoje o período de estágio nos Arcos de Valdevez com um teste frente ao Santa Clara. Mais do que medir forças com os açorianos, este jogo particular , que já se vai disputar em Barcelos, tem como finalidade permitir ao técnico Ricardo Soares medir a dimensão física do lote de jogadores à sua disposição.