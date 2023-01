Depois de uma época e meia ao serviço do Gil Vicente, Hackman acertou a rescisão de contrato com os galos e prepara-se agora para rumar ao futebol sérvio. O jogador, de 27 anos, vai assinar pelo Mladost Novi Sad, apurouApesar de ter alinhado em 25 jogos na presente temporada, o internacional pelo Togo perdeu espaço em 2022/23 com as chegadas de Danilo Veiga e Carraça. Mesmo com a saída de Danilo, o Gil Vicente assegurou a contratação de Zé Carlos para a segunda metade da temporada, pelo que a situação do ex-Portimonense não iria ser muito diferente daqui para a frente.Esta será a primeira experiência de Hackman enquanto sénior fora de Portugal.