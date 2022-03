Henrique Gomes e o golo em Braga: «Foi o momento mais especial da minha carreira»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Henrique Gomes disse esta quarta-feira que o golo que marcou e deu a vitória ao Gil Vicente sobre o Sp. Braga, no domingo, na 26.ª jornada da Liga Bwin, foi o momento mais especial da sua carreira.



O jogador entrou perto do fim na 'Pedreira', mas, poucos segundos depois de estar em campo, encheu-se de confiança, passou por dois adversários, fletindo no terreno desde a direita, e rematou depois, de fora da área, de pé esquerdo, fazendo um grande golo, o único da partida, que permitiu aos gilistas ficarem a apenas um ponto dos bracarenses na tabela (46/45). "Foi o momento mais especial da minha carreira, entrar num jogo e, passados alguns segundos, contribuir para a vitória da equipa. Foi algo de fenomenal", disse o jogador, natural de Barcelos, aos meios do clube, admitindo já ter revisto o lance "centenas de vezes".

Defesa-esquerdo, ainda que quase sempre suplente de Talocha esta temporada, Henrique Gomes, de 26 anos, entrou para fechar o lado direito da defesa.

O jogador contou que o treinador, Ricardo Soares, pediu-lhe para dar "solidez defensiva" à equipa. "Mas, eu sabia que, dada a nossa forma de jogar, podia ter alguma influência no ataque. Assim que vi algum espaço por dentro, ataquei-o e, quando vi a baliza à minha mercê, fechei os olhos, chutei e foi um grande golo", contou.

A fazer uma das melhores temporadas de sempre, o Gil Vicente é quinto classificado, com 45 pontos, e recebe o Marítimo (oitavo, com 32), no domingo, na 27.ª jornada da I Liga, às 15h30.