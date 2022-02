Henrique Gomes e o jogo com o Vizela: «Espero que seja a mudança e o incentivo que precisava»

Figura de destaque no triunfo do Gil Vicente sobre o Vizela, já que sofreu o penálti que fez a diferença no marcador e ainda fez um corte decisivo, Henrique Gomes recebeu, esta quarta-feira, no Museu da Olaria de Barcelos, o prémio de homem do jogo, atribuído pelos adeptos gilistas. O jogador, de 26 anos, não escondeu a importância da distinção."Esta eleição tem um significado muito especial para mim. Vinha de uma fase mais complicada devido à lesão que sofri, tive de ser operado e reconheço que, depois disso, não voltei ao nível a que habituei os gilistas. Espero que isto seja a mudança e o incentivo que precisava, estou aqui e os gilistas podem contar comigo", começou por explicar.Dando ênfase ao bom futebol que tem sido praticado pelos galos, Henrique Gomes deixou ainda elogios à direção. "A ascensão do clube tem sido muito positiva, não só a nível de exibições e resultados, mas também a nível das infraestruturas que têm vindo a ser criadas. A direção está de parabéns porque nos fornece tudo o que precisamos", vincou o jogador, que analisou ainda o facto de o clube ocupar o 5º lugar da tabela classificativa: "Estamos a viver isto com naturalidade porque é algo para o qual temos trabalhado. Estamos a desfrutar, gostamos de ser falados por bons motivos e isso é um reconhecimento que nos orgulha imenso. No entanto, pensamos jogo a jogo e no fim da época vemos o que dará".O camisola 55 concluiu perspetivando o embate com o Belenenses SAD. "É mais um jogo para desfrutarmos, vamos entrar em campo para fazer o melhor resultado possível. Na nossa cabeça está sempre a vitória e estamos a preparar o jogo da melhor ", rematou.