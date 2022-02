Henrique Gomes volta à melhor forma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eleito pelos adeptos como o homem do jogo no embate frente ao Vizela, Henrique Gomes recebeu, no Museu da Olaria de Barcelos, o prémio referente à distinção e não escondeu a satisfação pelo momento que está a viver.

“Vinha de uma fase mais complicada devido à lesão que sofri, tive de ser operado e reconheço que, depois disso, não voltei ao nível a que habituei os gilistas. Espero que isto seja a mudança e o incentivo que precisava, estou aqui e os gilistas podem contar comigo”, disse o lateral-esquerdo dos barcelenses.