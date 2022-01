Meio ano depois de chegar a Portugal, Iago Maidana já se despediu do Gil Vicente. O defesa-central, que estava em Barcelos por empréstimo do Atlético Mineiro, acertou a desvinculação com o clube brasileiro e assinou pelo América Mineiro, que milita na Série A brasileira.O contrato do defesa-central, de 25 anos, é válido até ao final de 2023. Maidana volta assim ao seu país depois de a experiência no Gil Vicente não ter sido propriamente positiva: o jogador realizou apenas dois jogos.No plano coletivo, o Gil Vicente volta a entrar em campo este sábado, no caso frente ao Boavista.