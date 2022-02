Imprensa brasileira coloca Ricardo Soares nas cogitações do Santos

A temporada extraordinária que o Gil Vicente tem vindo a realizar na atual edição da Liga Bwin não tem passado despercebida e o técnico Ricardo Soares começa a ser cobiçado por outros clubes. De acordo com a imprensa brasileira, um deles é o Santos, que está sem treinador após a saída de Fábio Carille.Em busca de novo timoneiro, a direção do Peixe procura um treinador estrangeiro e com características ofensivas, perfil que encaixa no do atual técnico dos gilistas.Ainda assim, Ricardo Soares é um de vários nomes em cima da mesa por parte do Santos, sendo que o clube não tem, por enquanto, negociações avançadas com nenhum alvo. A necessidade de ter de pagar para libertar o técnico é também um ponto contra este negócio.Confortável no 5° lugar da Liga Bwin, o Gil Vicente não deverá estar disponível para abrir mão do seu treinador facilmente.