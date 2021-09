Imprensa da Eslovénia avança que reforço do Gil Vicente é suspeito de violação a menor

Ziga Frelih foi oficializado quinta-feira como reforço para a baliza do Gil Vicente, assinando como jogador livre depois de terminado o vinculo que o ligou na última época ao Olimpija Ljublijana. Contudo, os termos deste final de contrato com os eslovenos, segundo a imprensa daquele país, poderão estar relacionados com uma alegada suspeita de violação por parte do guarda-redes a uma menor.





.@timomouse Ziga Frelih, Radivoj Bosic, Mihailo Perovic facing group rape allegation against a minor during their preseason tour. @nkolimpija siding with players and trying to erase all mentions of this on the web. https://t.co/OlKQSn1ReX pic.twitter.com/uWyWXNCezl — Anthony Bird (@anthonysports73) July 21, 2021

A história foi avançada por vários portais eslovenos e remonta a julho passado, na sequência de um estágio de pré-época que a equipa do Olimpija estava a realizar em Bled, na Eslovénia. De acordo com as notícias publicadas, Ziga Frelih, Radivoj Bosic, Mihailo Perovic estão a contas com uma acusação de violação a uma menor, após uma festa com outras três jovens num hotel.Tanto o clube como os atletas visados nunca chegaram a quebrar o silêncio sobre o sucedido, sendo que Bosic e Perovic acabaram por ver os seus vínculos ao emblema de Ljublijana quebrados quase no imediato. Por outro lado, Frelih continuou integrado mais algumas semanas, até também ele anunciar a saída do clube sem outras explicações. Ficou, portanto, livre de contrato e só assim se pôde vincular ao Gil Vicente já depois do mercado ter fechado.