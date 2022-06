Ivo Vieira a caminho do Gil Vicente, mas ainda há Ricardo Soares por resolver

Com Ricardo Soares de saída para o Egito, onde vai orientar o Al-Ahly, o Gil Vicente já tratou de encontrar um novo timoneiro. Trata-se de Ivo Vieira, treinador cuja última experiência foi ao serviço do Famalicão, na temporada passada.Apesar de os galos já terem chegado a um entendimento com Ivo Vieira, a saída de Ricardo Soares ainda não foi oficializada porque os galos não receberam qualquer contacto oficial por parte do Al-Ahly. No entanto, tal como Record avançou, o técnico deverá avançar com os 250 mil euros de clásula de rescisão do seu próprio bolso, sendo depois reembolsado pelos egípcios. Os próximos dias devem trazer novidades em relação à mudança no comando técnico dos minhotos, que se prepararam para disputar as competições europeias pela primeira vez na sua história.Além do Famalicão, Ivo Vieira já orientou Al-Wehda, V. Guimarães, Moreirense, Estoril, Académica, Aves, Marítimo e Nacional.