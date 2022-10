Ivo Vieira: «A equipa que foi mais eficaz ganhou o jogo»

Ivo Vieira, treinador Gil Vicente, analisou as incidências da derrota caseira (0-1) ante o Estoril, com o golo único do jogo a surgir já nos descontos."A equipa que foi mais eficaz ganhou o jogo. Na primeira parte criámos situações suficientes para fazer golos, embora o o Estoril, também tenha tido oportunidades. Faltou-nos melhor tomada de decisão no último terço. Na segunda parte, a equipa que marcasse poderia ter vantagem e foi o que aconteceu. O Estoril foi mais feliz, e mesmo reconhecendo que a sorte dá muito trabalho, também podíamos ter chegado à vantagem. Temos de acreditar nos nossos jogadores, e como responsável tenho de os orientar para que façam as coisas da melhor forma. Sou eu que tomo as decisões. As mudanças que temos feito têm que ver com uma questão de rendimento. É nítido que podemos fazer melhor no último terço nas tomadas de decisão, tanto no remate como no cruzamento. Não foi um jogo de qualidade da nossa parte, mas tenho a expetativa de que vamos melhorar. Precisávamos de um resultado diferente para equipa se soltar e crescer", referiu o treinador dos gilistas."Claro que queria ter mais, que a equipa fizesse melhor, mas lembro que na época passada, nesta fase, o Gil Vicente tinha os mesmos pontos e depois catapultou-se para uma época fantástica. Temos de melhorar e ser diferentes nos jogos para amealhar mais pontos. Estamos numa fase menos em boa nos jogos em casa, mas, além do FC Porto, não me lembro de um adversário ter sido mais forte do que nós aqui em Barcelos".