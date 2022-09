Ivo Vieira acredita que pode surpreender o FC Porto: «Estamos preparados para este embate»

O treinador do Gil Vicente abordou o jogo deste sábado (20h30) com o FC Porto e demonstrou vontade de terminar o jogo com uma vitória, apesar de ter admitido esperar dificuldades."Estamos preparados para este embate, contra uma equipa muito difícil que nos vai criar muitas dificuldades, mas os nossos atletas estão motivados e confiantes para fazer um bom jogo. É sempre motivador defrontar o campeão nacional, é um jogo aliciante, mas também é importante que nos jogos com as equipas menos grandes tenhamos a mesma motivação. Vamos lutar atrás de um resultado positivo, num jogo em casa, onde a nossa massa associativa tem dado um apoio excecional.""O FC Porto vindo de uma derrota ou vitória é sempre uma equipa fortíssima. Está bem orientada, tem muito potencial e joga sempre para ganhar. Mas temos de fazer o nosso jogo para tentar obter um bom resultado.""Todos os treinadores gostam de contar com atletas de qualidade e o Fran não foge à regra. Está aqui para nos ajudar, como todos os outros jogadores do plantel.""É verdade que será o nosso primeiro jogo contra uma equipa que luta para ser campeão. Há diferenças substanciais a todos os níveis e sabemos disso. É uma realidade, mas temos de fazer com que as coisas aconteçam. Vimos na última jornada o Rio Ave e o Chaves a vencerem dois candidatos ao título, não nos vamos reger por aí, mas sim acreditar no que podemos fazer para alcançar um resultado positivo. Fazer o nosso trabalho sem ter os outros como referência. Todas as equipas são competitivas e todas elas podem ganhar. Os candidatos têm uma percentagem maior, mas o jogo começa 0-0."