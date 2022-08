Ivo Vieira antevê AZ Alkmaar: «Vamos defrontar uma equipa que está com as perninhas para o ar»

Depois do pesado desaire na Holanda, o Gil Vicente encara o jogo desta quinta-feira (18h) com o AZ Alkmaar com o objetivo de deixar uma imagem diferente da que deixou na primeira mão do playoff da Liga Conferência."Estamos conscientes da nossa tarefa e da dificuldade em inverter uma situação destas depois do resultado da 1ª mão. No entanto, temos o nosso orgulho e queremos deixar uma imagem diferente. O resultado na Holanda foi pesado para o que a equipa fez, valemos mais do que aquilo que aconteceu nos últimos dez minutos. A tarefa é muito difícil, mas podemos tirar um resultado positivo mesmo que não consigamos o grande objetivo de chegarmos à fase de grupos. No mínimo vamos lutar para vencer o jogo. É quase impossível, mas ainda há uma réstia de esperança. A eliminatória está quase decidida, mas valemos muito mais do que o resultado da 1ª mão", começou por explicar Ivo Vieira.O técnico abordou ainda o facto de o adversário ter tido mais dias de descanso, isto na medida em que o AZ Alkmaar não jogou neste fim-de-semana: "Vão jogar os melhores onze jogadores que temos disponíveis, isto tendo em consideração que temos jogado duas vezes por semana- isso é bom. Vamos para o sétimo jogo no mês de agosto e vamos defrontar uma equipa que está com as perninhas para o ar porque o último jogo foi há sete dias contra nós. Não é fácil os jogadores terem capacidade em termos físicos para dar resposta de forma sequencial a todos estes jogos e é natural que possa haver uma ou outra alteração. Os que estiverem presentes vão dar uma resposta cabal".Recusando a ideia de que a Liga Conferência não seja uma das prioridades do Gil Vicente e que os jogadores entrem em campo a pensar na questão do ranking europeu de Portugal, Ivo Vieira abordou ainda o facto de os galos não terem marcado nos últimos dois jogos. "O nosso caudal ofensivo é razoável, ainda não é bom. No último jogo tivemos algumas oportunidades, mas quero uma equipa mais afirmativa no controlo do jogo. Tem-nos faltado o golo e temos de melhorar no último terço. Conseguimos lá chegar, mas temos tido dificuldades a finalizar e a alimentar os homens que finalizam", rematou.