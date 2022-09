Ivo Vieira: «Arrependo-me profundamente de começar o jogo com os três centrais»

O treinador do Gil Vicente, Ivo Vieira, analisou esta sexta-feira as incidências da derrota gilista no campo do Sporting (3-1) e fez um mea culpa relativamente às opções tomadas em Alvalade.O Sporting ganhou porque foi melhor. Nós na primeira parte não estivemos no jogo. Foi por responsabilidade minha. Nós montámos uma estratégia para tentar anular o jogo interior do Sporting e a profundidade que tinham com os dois alas. Não fomos capazes de o fazer. Mudámos um bocadinho o que era a nossa matriz de jogo para tentar estancar numa primeira fase a transição. Não conseguimos ter bola. Não fomos uma equipa ofensiva. Na segunda parte, alterámos e fomos ao encontro do que a nossa equipa, às vezes mais desequilibrada. Ao menos tentámos discutir os segundos 45 minutos, onde a equipa conseguiu fazer um golo já na parte final. Sofremos um. A estratégia da minha parte não foi a melhor", frisou em declarações à Sport TV."A ideia não era jogar com uma linha de 5 definida. Queríamos estancar esse ímpeto ofensivo que o Sporting tem. Depois, jogando na largura com os extremos e colocando muita gente na zona de finalização. Queríamos partir esse momento para não termos de recorrer a um médio a encaixar nessa linha. Sabíamos que com a quantidade de jogadores que apareciam íamos permitir mais espaço, com jogadores rápidos que têm. Arrependo-me profundamente de começar o jogo com os três centrais, mais dois laterais. A ideia era os laterais darem mais profundidade e chegar com mais gente à frente. Na primeira parte não rematámos à baliza. São estratégias que, antes do jogo, podem surtir efeito. Tenho de admitir que, mais do que errar, tenho de assumir que errei. Tenho de trabalhar para a próxima luta que tivemos. Temos de perceber o que fizemos de menos bom, que foi muita coisa por estratégia minha e não pelo comportamento dos jogadores. Eles lutaram e trabalharam. Estão habituados a um sistema e eu mudei.""Fiquei dececionado comigo mesmo naquilo que foi o nosso jogo na primeira parte. Eles levaram a nossa ideia para o jogo. Não conseguimos ferir o Sporting de forma nenhuma. Na segunda parte, em 4x3x3, tivemos um pouco mais de bola e chegámos um pouco mais à frente. Poderíamos ter tomado melhores decisões. Com um golo poderíamos entrar no jogo. Se o golo aparecesse mais cedo, poderíamos ter alguma esperança mas já foi na fase final da partida.""Sabíamos que era difícil perante um adversário forte e a jogar em sua casa. A equipa vinha a crescer e queríamos fazer outro resultado mas acima de tudo outro jogo. Houve muito mérito do Sporting e muito demérito da minha estratégia. É um jogo perdido em casa de uma equipa que luta por outros objectivos. Agora é olhar para o próximo jogo para dar continuar."