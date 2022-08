Ivo Vieira confiante para Riga: «Desfrutar o momento com o objetivo de ultrapassar a eliminatória»

Ivo Vieira abordou esta segunda-feira a deslocação do Gil Vicente à Letónia para defrontar na quarta-feira (18 horas) o Riga FC, na 3.ª pré-eliminatória da Conference League. Um adversário que marcará a estreia absoluta dos minhotos nas competições europeias."Será um momento histórico para o clube e tenho a felicidade como treinador de poder desfrutar com os gilistas. Mas são eles que serão os obreiros e vão desempenhar funções. Vamos desfrutar o momento com o objetivo de ultrapassar a eliminatória.""A pré-época correu dentro do que perspetivávamos. Foi um período para assimilar os processos e criar rotinas entre a equipa. Há jogadores que chegaram numa fase tardia e estão em fase de adaptação. Os resultados é o que menos interessa nesta fase, acabaram por ser bons, mas não é isso que nos leva ao fundo da questão. Há a questão tática e os jogadores em termos de relações estão a conhecer-se para ficamos ainda mais fortes"."A ingratidão tem que ver com o que podemos fazer. Se formos competitivos e sabermos o que podemos fazer, podemos deixar de lado essa ingratidão e ter sucesso, naquilo que é a primeira eliminatória. É um contexto diferente, em datas diferentes. O Riga já tem muitos jogos, está mais identificado em termos de jogo. Estamos num processo inicial e é essa a ingratidão em termos de timing, mas temos de estar na prova, por mérito. A minha experiência, vou tentar usá-la para que a possam desfrutar"."É uma equipa difícil, competitiva, tem andado em competições deste género, tem alguns atletas na frente que foram reforços. Parece que houve três ou quatro entradas para esta fase. Reforçaram a equipa, estão em 3.º no campeonato. Provavelmente são campeonatos menos fortes. Os países com algum défice em termos de nome, já se conseguem apetrechar em termos de qualidade. Em Portugal, temos qualidade, mas dificuldade em contratar pelas dificuldades financeiras".Frelih e Murilo estão lesionados e são os únicos ausentes para o jogo de quarta-feira.