Ivo Vieira de saída do Gil Vicente

Pouco mais de quatro meses depois de ter chegado ao comando técnico do Gil Vicente, Ivo Vieira já não é o treinador do galos. O madeirense não resistiu à série de maus resultados do clube e acabou por deixar os barcelenses ao cabo de 11 jornadas disputadas no campeonato.Neste momento, o Gil Vicente segue no 15º lugar da tabela classficativa, com apenas 9 pontos conquistados. Nas últimas quatro jornadas, o minhotos sofreram quatro derrotas.Na sua passagem pelo clube, Ivo Vieira, que viu lenços brancos após o último jogo, somou quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas em 16 partidas.