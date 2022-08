Ivo Vieira: «Desgaste europeu? Não teve peso, fiz questão de frisar isso»

Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, abordou a derrota dos gilistas após a qualificação europeia garantindo que o desaire esta segunda-feira (1-0) em Arouca não teve como justificação o jogo a meio da semana."[Desgaste dos jogos europeus] Não teve peso, fiz questão de frisar isso. Tenho que fazer a análise do jogo de hoje, que preparámos da melhor forma, mas sofrer o golo aos dois minutos pôs em causa a estratégia montada. Na primeira parte, o Arouca foi mais forte nos duelos e segundas bolas, mais intensos fisicamente. Nós ficámos aquém nesse sentido, os jogadores lutaram, mas nos duelos temos que ser mais valentes. Na segunda parte mudámos, entrámos de forma diferente e corremos mais riscos, encontrámos os caminhos da baliza por fora fazendo cruzamentos. O que fez a diferença aqui, para além do golo, foi a qualidade na tomada de decisão. Não nos saiu de feição, os atletas são humanos. Tivemos bastante volume ofensivo, a equipa deu uma resposta cabal e encostou o Arouca na linha defensiva. O jogo não tem grande influência naquilo que vem para a frente, porque as minhas decisões são feitas consoante o desempenho deles, portanto têm de estar focados e fazer as coisas bem no dia de hoje para poderem ter espaço no próximo jogo", garantiu o treinador da formação de Barcelos."Vai ser um jogo difícil, um adversário forte, mas vamos discutir o jogo, não estamos fora do playoff sem jogar. Vamos jogar e acreditar no que podemos fazer, pode ser um jogo de grande motivação para os atletas que podem tomar melhores decisões do que hoje.""Há um facto que não me serve de conforto, há coisas que temos que melhorar, o espaço não tem sido o mais adequado a nível de treino, temos feito só gestão, mas a equipa tem uma margem de progressão grande. A primeira parte aquém, a segunda parte foi melhor, vamos procurar ser mais consistentes na qualidade de jogo".