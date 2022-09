Ivo Vieira e a possível saída de Tiago Lenho: «Ainda hoje de manhã estivemos a trabalhar»

Tiago Lenho, diretor desportivo do Gil Vicente, tem sido associado ao Marítimo, numa situação sobre a qual Ivo Vieira foi questionado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave."Li apenas notícias, não é um facto consumado e concretizado. Assim sendo, vou ficar por aqui. Não tenho qualquer confirmação e ainda hoje de manhã estivemos a trabalhar no sentido de podermos ver que melhorias podemos fazer no nosso jogo, no comportamento dos adeptos e do treinador. Muitas vezes vocês [jornalistas] têm essas fontes e eu tenho de respeitar, mas enquanto não for confirmado não poderei comentar isso", referiu o técnico.