Ivo Vieira e a troca de treinadores em Portugal: «Para um filho começar a correr, primeiro tem de aprender a andar»

A semana desportiva em Portugal ficou marcada pela chegada de José Mota ao P. Ferreira por troca com César Peixoto, isto depois de já ter havido mudanças no comando técnico do Marítimo e do Famalicão. Questionado sobre o cenário, que se repete todos os anos em Portugal, Ivo Vieira vincou a necessidade de se dar tempo aos treinadores."A mim não me preocupa muito, estou preparado para qualquer cenário a nível desportivo. Fui crescendo com situações dessas, mas isso não dá estabilidade àquilo que é a valorização do futebol português. Quem está de fora quer uma oportunidade para trabalhar e nós temos de respeitar, desde que seja feito de forma correta. Quem está a trabalhar tenta manter o seu posto. Cabe a quem é responsável pelas instituições mudar ou não. Há um estudo, não consigo precisar quem é que o fez, que mostra que isso resulta nas duas/três primeiras jornadas em 30 por cento dos casos. Nos outros 70 por cento resultado a continuidade. É como tudo na vida, para um filho começar a correr, primeiro tem de aprender a andar. É preciso dar tempo para que as coisas aconteçam, mas temos de respeitar quem toma decisões. A mim resta-me trabalhar para que não aconteça comigo e para que eu faça um bom trabalho", referiu o treinador do Gil Vicente.