Ivo Vieira e o Gil Vicente: «Risco? Deve haver muitos treinadores que querem corrê-lo»

Com Ricardo Soares a caminho do Al-Ahly, Ivo Vieira está perto de se tornar treinador do Gil Vicente, num cenário que o técnico abordou, esta segunda-feira, na RTP Madeira.

“Os treinadores têm sempre a mala preparada. Temos de ter consciência que temos de defender o nosso trabalho. Mesmo que acontecesse uma situação dessas [estar a caminho do Gil Vicente], estaríamos a colocar-nos à frente da instituição, que será a mesma que poderá anunciar algo. As pessoas têm de perceber o timing. Temos prazer de ser um veículo de informação para os jornalistas, mas há questões que temos de respeitar. Neste momento não tenho nada assinado, o que se diz é pura especulação. Sou um treinador que, neste momento, não está a trabalhar. Surgiu o meu nome e é uma possibilidade, mas neste momento não sou treinador do clube em questão. Amanhã posso ser, daqui a uma semana posso ser, mas também pode ser outro qualquer”, referiu.

Apesar disso, o treinador deixou elogios ao projeto dos galos: “O Gil Vicente conseguiu o 5º lugar e vai à Conference League. É um projeto aliciante, mas temos de perceber que o Gil Vicente continua a ser uma equipa equilibrada, média e que quer crescer. Risco? Quem tem medo fica em casa, não tenho problema nenhum com esses desafios. Deve haver muitos treinadores que querem correr esse risco, mesmo depois do bom trabalho que o Ricardo Soares fez”.