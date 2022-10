Ivo Vieira e o jogo com o Serpa: «Não podemos jogar só com a parte teórica»

Da teoria à prática, a distância pode ser grande. Esta foi, pelo menos, a mensagem deixada por Ivo Vieira na antevisão ao encontro com o Serpa, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Pese embora assuma o favoritismo para a partida, o técnico do Gil Vicente lembra que é necessário mostrá-lo, caso contrário pode haver dissabores."Acima de tudo temos de esta preparados mentalmente para o contexto real do jogo, sendo um jogo disputado num sintético, contra uma equipa que vai estar motivada do lado de lá e temos de respeitar e ser sérios na abordagem. Acima de tudo, jogadores e treinadores, devemos estar focados e ser sérios na abordagem ao jogo para podermos tirar um resultado positivo, que é a passagem da eliminatória. Somos uma equipa que considero mais forte, mais competitiva, mas não podemos jogar com a parte teórica. Temos de sê-lo em campo, respeitando o adversário e trabalhando e sendo o mais competitivos.""Tivemos matéria suficiente para analisar o adversário, agora sabemos que isto para o nosso adversário é um jogo motivante. Muitas vezes, em termos de observação, o modelo e a estratégia não contam muito. Sabemos que tem de haver qualidade na tomada de decisão, mas acima de tudo a vontade, a motivação, o interpretar o jogo com seriedade e o querer. É nesse aspeto que as coisas se podem equilibrar. Quando pensamos que fazer q.b. é suficiente, do outro lado estão atletas a querer mostrar-se perante uma equipa de 1ª Liga. Se formos superiores, e temos de sê-lo, em termos de abordagem, intensidade, seriedade, decerto qe vamos tirar um resultado positivo.Perigos do sintético para jogadores como Murilo: "É legítimo que possa haver algumas alterações, mas não vamos fazer mudanças de fundo. Vamos dar algumas oportunidades a alguns atletas para que tenham essa mesma oportunidade. Têm de estar motivados para se mostrar. O objetivo é passar esta eliminatória. Passando esta são traçados objetivos imediatos. Em relação à questão de atletas que vêm de paragens, como o Murilo, temos de ter alguma sensibilidade entre arriscar num jogo destes e ter algum problema com algum atleta que tenha sofrido no passado recente alguma situação de problemas físicos. Vamos com uma equipa competitiva, forte, com uma equipa que nos serve para dar uma melhor resposta. Quando falo em oportunidades, refiro-me a jogadores que precisam de espaço para se mostrar e têm estes momento para fazê-lo. Muitas vezes reclamam espaço com o trabalho e aqui há esse espaço.Não fujo à realidade. Não estamos num bom momento. Sabemos que uma vitória, independentemente da competição, motiva sempre um resultado positivo, temos que procurar fazer um jogo sustentado, vincado, conseguir ganhar o jogo e passar a eliminatória de forma séria e com respeito para aumentarmos os índices de confiança e olhar para os jogos seguintes com positivismo."Se falarmos em termos estratégicos, joga com linha de 5, faz construção a 3, teve um jogo com a Olhanense que jogou com 2 pontas. Anteriormente jogou com 3, linha de 4 e outros 3 à frente. Alteram um bocadinho. Mais do que a nível estratégico, a chave está aa nível da concentração e abordagem ao jogo. Com seriedade, mas também confiando no que somos capazes de fazer. A estratégia está identificada, mas não é o que vai valer mais. O que vai valer mais é a predisposição, a entrega, a luta e a seriedade que temos de ter."