Ivo Vieira e o jogo com o Sp. Braga: «Acreditamos que este jogo pode ser um momento de viragem»

O Gil Vicente somou por derrotas os últimos três jogos que realizou, mas Ivo Vieira acredita que a equipa pode inverter a situação já no próximo domingo, na receção ao Sp. Braga."Este é um jogo motivante, sabemos que é um dérbi e temos de aproveitar este momento e este jogo para termos um resultado diferente. Estamos conscientes do nosso percurso até aqui e das dificuldades que temos tido, mas queremos que este seja um ponto de viragem para nós. Temos de ser mais competentes e competitivos e, mesmo tendo nós respeito pelo Sp. Braga, acreditamos que este pode ser um jogo que nos dê um clique diferente em relação ao que têm sido os resultados e a qualidade de jogo", começou por dizer o técnico, que não escondeu que a prestação da equipa até ao momento está abaixo das expectativas: "Sentimos que devíamos ter feito mais, tínhamos a convicção que, nesta altura, íamos estar mais bem classificados. Projetando aquilo que seria o nosso campeonato, estamos aquém das expectativas de uma forma assumida, pensávamos que íamos ter mais cinco ou seis pontos. Não aconteceu, mas falta muito campeonato, isto apesar de querermos que as coisas aconteçam imediatamente. Temos de confiar que no futuro vamos conseguir melhores resultados".O Sp. Braga chega a esta jornada após um desaire europeu, num cenário que Ivo Vieira pretende aproveitar. "Afeta sempre a questão da motivação quando não se ganha. O Sp. Braga tem jogadores com qualidade para trocar e manter a mesma dinâmica e continua a ser uma equipa forte. Mesmo assim, perder nunca é igual a ganhar e temos de tentar aproveitar. Acreditamos que este jogo pode ser um momento de viragem, temos a necessidade de somar mais pontos para nos alavancarmos enquanto equipa", realçou o timoneiro dos galos, que recusou ainda a ideia de que a participação dos gilistas na Liga Conferência tenha influência no mau arranque de campeonato: "É fácil ligar as coisas depois de estas acontecerem e podia dizer que esse foi um facto [participação europeia] que influenciou o nosso rendimento. Seria o mais confortável para mim, mas essa não é a minha forma de estar. Eu, se fosse atleta, sentir-me-ia motivado com esses momentos. Já passou algum tempo e pode ter alguma influência naquilo que é a questão física da equipa, mas não noto diferenças no comportamento dos atletas. Em termos mentais pode ter afetado um pouco mais, mas não acredito muito nisso porque foram só mais quatro jogos. Os atletas querem jogar a um nível superior, os treinadores querem estar ao mais alto nível e têm de ter capacidade para suportar esses momentos e usá-los para motivar os atletas. Acredito que esse momento tinha de servir apenas como motivação para os jogadores".Ivo Vieira concluiu com elogios a Fran Navarro, que já soma oito golos em 2022/23. "Para além de um excelente jogador, o Fran Navarro é um grande profissional. É o verdadeiro ponta-de-lança com 'cheiro' a golo, que ataca bem a profundidade e que é rápido em espaços curtos. Neste momento tem mais golos do que na mesma fase da época passada e isso não me surpreende. Precisávamos de algum tempo, embora já tenha tido algum, mas é preciso sustentar os processos. Os golos do Fran são um bom sinal, mas precisamos de mais pontos", rematou.O início do jogo entre o Gil Vicente e o Sp. Braga está agendado para as 20h30 deste domingo.