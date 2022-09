Ivo Vieira e o Sporting: «Temos pretensões de ganhar, se assim não fosse não saíamos de Barcelos»

O Gil Vicente regressa à competição após a paragem das seleções com um embate frente ao Sporting. Apesar de estar à espera de dificuldades, o treinador Ivo Vieira não esconde o desejo de fazer um bom resultado em Alvalade."A nossa motivação tem de ser a mesma contra todos os adversários. Os últimos jogos mostraram um crescimento da equipa em termos de golos, oportunidades e consistência. Agora temos mais espaço, as semanas limpas são importantes para implementarmos as nossas ideias. Jogar contra uma equipa que luta para ser campeã é difícil, mas motivante. Vamos abordar o jogo com a nossa estratégia e com a intenção de fazermos um bom resultado. O Sporting é uma equipa difícil, bem orientada e que nos vai provocar dificuldades", começou por referir, explicando depois qual vai ser o comportamento dos galos: "Vamos ser um Gil Vicente a querer ter bola e com pretensões óbvias de ganhar, se assim não fosse nem saíamos de Barcelos. Queremos ter qualidade no nosso jogo e, quando esta não estiver presente, temos de mostrar intensidade para discutir o jogo. O Sporting tem muita bola, mas temos de confiar no que fazemos. Se o fizermos contra este adversário, que tem uma valia muito grande, vamos crescer. Nestes jogos, mais do que o resultado, é importante a equipa sentir que pode ir mais além".Defendendo que o resultado do jogo desta sexta-feira é que vai ditar se a paragem para as seleções foi positiva, o técnico abordou ainda o facto de o Sporting poder jogar com um trio da frente mais móvel ou ter ainda a possibilidade de fazer regressar Paulinho ao onze: "O que pode mudar no Sporting é a característica dos atletas e não a forma de jogar. Na frente podem utilizar um jogador que procura mais a bola ou um que é mais finalizador. O fundamental é o Sporting interpretar bem o que vai acontecer no jogo, sermos competitivos e corrermos atrás de um bom resultado. Se não acontecer será por mérito do adversário. Temos de acreditar no que vamos fazer, os nossos atletas são competentes".O timoneiro dos minhotos concluiu alertando para a necessidade de a equipa deixar de ter entradas em falso (o Gil Vicente entrou a perder em 7 dos 11 jogos até aqui disputados) explicando quais foram os pontos que mais tentou trabalhar na pausa competitiva. "Precisávamos de melhorar no último terço, a nível da tomada de decisão, e precisávamos de estancar a nível defensivo. O número de oportunidades que estávamos a criar não ia ao encontro do que eu pretendo para o nosso futebol, falta afinar o caminho até à baliza. As estatísticas dizem que somos a quarta equipa com maior percentagem de posse de bola, mas ter bola sem ferir o adversário não é bom", rematou.O início do jogo entre o Gil Vicente e o Sporting está agendado para as 19 horas desta sexta-feira.