Ivo Vieira: «É um resultado aceitável, embora merecêssemos mais pelo que fizemos na 2ª parte»

Após o empate do Gil Vicente frente ao Riga, na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Conference League, Ivo Vieira assumiu que queria ter saído da Letónia com algo mais, mas ainda assim mostrou-se confiante para o jogo da próxima semana.

“Existe uma satisfação geral, este foi o nosso primeiro jogo internacional e conseguimos um resultado que deixa em aberto a segunda mão da eliminatória. Obviamente queríamos ganhar, mas na 1ª parte lateralizámos muito o jogo e fomos um pouco lentos, tínhamos capacidade de fazer mais. Falámos sobre isso e a 2ª parte foi completamente diferente, atacámos mais e metemos muita gente no último terço. Essa é a equipa que temos de procurar ser, mas sabíamos que os jogadores iriam estar um pouco apreensivos para este jogo. É um resultado aceitável para o que fizemos, embora merecêssemos um pouco mais pelo que fizemos na 2ª parte”, disse aos meios do clube.

Mostrando-se satisfeito com a resposta física que os seus jogadores deram e assumindo que é normal os jogadores ainda se estarem a conhecer, o técnico abordou ainda o facto de ter feito a sua estreia pelos minhotos: “Foi um dia normal, mas tive em consideração o facto de o Gil Vicente estar a participar numa prova destas pela primeira vez. O que o clube fez na época passada elevou a fasquia e as pessoas criaram uma fasquia positiva em relação ao nosso trabalho para esta época. Não há jogos fáceis, mas sabemos que as equipas se galvanizam neste tipo de jogos. Acho que conseguimos ser melhores do que o Riga, mas eles, a espaços, foram superiores a nós na 1ª parte”.