Ivo Vieira: «Energia que veio das bancadas foi fundamental para alcançar os 3 pontos»

O Gil Vicente venceu esta segunda-feira o Paços de Ferreira por 1-0 com o treinador Ivo Vieira a destacar a importância dos adeptos na conquista do triunfo."A energia que veio das bancadas foi fundamental para alcançar os três pontos, os gilistas criaram um ambiente favorável, que empurrou a equipa para fazer uma segunda parte melhor, fizeram a equipa acreditar e isso é fundamental. Que venham mais e mantenham essa postura, porque jogamos para eles, nem sempre vamos ser felizes, mas vamos fazer tudo por isso", referiu."O Paços de Ferreira, na primeira parte, teve algum controle do jogo, aos nossos jogadores custou-lhes um pouco soltar-se, mas na segunda parte isso inverteu-se e procurámos ser o Gil Vicente que queremos ser. Os atletas trabalharam imenso e quiseram ganhar o jogo. Encontrámos um opositor motivado e competente, mas acho que acaba por ser um resultado justo pelo que os jogadores fizeram e por terem acreditado que era possível", prosseguiu.O treinador apontou que apesar de nem tudo ter sido perfeito, o objetivo foi alcançado. "No primeiro jogo do campeonato, onde queremos fazer uma boa figura, o importante era ganhar, mesmo não jogando tão bem. Foi um jogo de início de época, não houve grande qualidade constante, sentimos que podemos fazer mais e sermos mais consistente, mas é preciso criar mais rotinas. Foi fundamental ganhar, dar confiança aos atletas e para estarmos mais próximos do que queremos como equipa.""O que gostei menos foi a equipa não assumir mais o jogo, não pegar tanto no jogo na primeira parte, queria que mandasse mais e que tivesse mais consistência durante todo o jogo. O que gostei mais foi termos metido mais gente na frente na segunda parte, assumimos muito mais o jogo, também a competência e competitividade dos atletas e quando não se pode juntar jogar bem e ganhar, importa ganhar", acrescentou.