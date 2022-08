Ivo Vieira: «Foi por demérito nosso que, na segunda parte, se fez este resultado»

O treinador do Gil Vicente reconheceu esta quinta-feira que o acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa de futebol ficou "muito mais difícil", depois da derrota com o AZ Alkmaar, por 4-0, na primeira mão do playoff.

"Mesmo consciente da mais-valia do adversário que defrontámos, foi por demérito nosso que, na segunda parte, se fez este resultado. Em relação ao playoff, fica muito mais difícil com uma derrota desta dimensão", disse Ivo Vieira, após a partida, em Alkmaar.

A equipa de Barcelos ainda minimizou os estragos na primeira parte, sofrendo apenas um golo, aos 24 minutos, por Dani de Wit, mas já na segunda metade, quando parecia ter o desafio controlado, acabou por hipotecar as suas ambições, sofrendo três tentos em pouco mais de 10 minutos, apontados por Mayckel Lahdo (78), Vangelis Pavlidis (85) e Mees de Wit (89). "Fizemos uma primeira parte de qualidade razoável para o bom. Discutimos o jogo, obviamente sentindo que podíamos fazer mais. Na segunda parte, estivemos muito aquém do que fizemos antes. Essa foi a razão de um resultado tão dilatado", analisou Ivo Vieira.

O treinador do conjunto minhoto disse "assumir a responsabilidade do resultado", mas lembrou que a equipa tem já "de virar baterias para a competição mãe, que é o campeonato nacional". "Vai ser muito difícil inverter este resultado. Mas temos objetivos além desta competição. Queríamos fazer mais e melhor, não foi possível. Temos de dar mérito ao adversário, mas houve demérito nosso", acrescentou.

Sobre as mudanças efetuadas da equipa para este desafio nos Países Baixos, com cinco alterações em relação ao 'onze' que jogou na última jornada da Liga, frente ao Arouca, Ivo Vieira disse ser uma "questão de dar oportunidade a alguns atletas". "Não é possível no mês de agosto fazer oito jogos e serem sempre os mesmos a poder jogar. Por isso, as alterações feitas. Há jogadores de valia que também precisam de espaço na equipa", concluiu o treinador gilista.

Já o técnico do AZ Alkmaar não considerou que a eliminatória esteja completamente fechada, mas assumiu uma posição confortável para o jogo da segunda mão, em Portugal. "Os milagres podem acontecer, mas 4-0 é um resultado muito importante, vamos ter que continuar concentrados" disse Peter Jansen.

O técnico neerlandês confessou que "não esperava ter tantas oportunidades" para marcar, e enalteceu a postura da sua equipa. "A primeira parte foi bastante equilibrada, foi importante o golo, estou muito orgulhoso pela segunda parte. Dominámos os momentos do jogo, continuámos a prestar atenção à parte defensiva e criámos brechas para conseguir o 4-0", rematou.

Gil Vicente e AZ Alkmaar voltam a defrontar-se em 25 de agosto, em Barcelos, no jogo da segunda mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Conferência Europa de futebol.