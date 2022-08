Ivo Vieira: «Fran Navarro? Não consigo pensar por ele, mas é um exemplo»

Fran Navarro é um dos jogadores com mais mercado no plantel do Gil Vicente, numa situação que foi abordada por Ivo Vieira após o jogo com o Famalicão (0-0).

"O Fran Navarro é um profissional de excelência. Nós sabemos que os jogadores, em qualquer clube, que sejam aliciados podem criar alguma ansiedade porque todos nós queremos o melhor para a nossa vida. Não quero dizer com isto que ele não está bem aqui, o Fran é um jogador de trabalho, de dedicação e que tem um compromisso enorme com o Gil Vicente. Não consigo pensar pelo atleta, mas, naquilo que é o treino, o compromisso e o ambiente de balneário, ele é um exemplo a seguir", referiu.