Ivo Vieira já orientou o primeiro treino enquanto treinador do Gil Vicente

Confirmada a saída de Ricardo Soares para o Al-Ahly, do Egito, o Gil Vicente não perdeu tempo em arranjar um substituto e chegou a acordo com Ivo Vieira, técnico que deixou o Famalicão a meio da temporada passada. Agora, o treinador madeirense irá aproveitar os próximos dias para avaliar o plantel e perceber que ajustes precisará de fazer, sendo que, até ao momento, o Gil Vicente apresentou os reforços Kritciuk, Danilo Veiga, Lucas Barros, Pedro Tiba e Alipour.Depois de terem terminado a última edição da Liga Bwin no 5º lugar, os minhotos irão agora disputar as competições europeias, no caso a Conference League, pela primeira vez na sua história.

Anunciado como novo treinador do Gil Vicente na passada terça-feira, Ivo Vieira orientou, esta segunda-feira, o primeiro treino ao serviço do novo clube. Começa assim uma nova era no conjunto barcelense.