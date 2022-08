Ivo Vieira: «Jogaram os dois quintos classificados, mas que têm diferenças astronómicas»

- Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, analisou a campanha europeia da equipa que termina sem o apuramento para a fase de grupos da Liga Conferência, mas releva o facto de haver "sucesso" nas metas estabelecidas.





"Esta foi a primeira experiência europeia no clube, em que objetivo inicial foi conseguido com sucesso, mas nesta eliminatória para o playoff não foi ao encontro do que pretendíamos. Queríamos ser mais competitivos na discussão do resultado e mais afirmativos na discussão da eliminatória. Fica uma experiência para os jogadores, que trabalharam imenso em prol de outro resultado. Apesar não termos conseguido passar esta ronda, conseguimos neste jogo aproximar as forças de ambas as equipas. Os golos do adversário coincidiram com o momento em que tomámos a decisão acrescentar algo mais à equipa em termos ofensivos, e sofrer esses golos em três minutos acabou por colocar em causa o resultado que pretendíamos", começour por constatar o treinador português, frisando que o 4-0 da primeira mão foi decisivo para o desfecho da eliminatória.

"Na primeira mão, o resultado não espelhou a qualidade das duas equipas, e hoje demos uma outra resposta, mas o adversário acabou por ser mais eficaz. Sabíamos que fazer cinco golos para mudar a eliminatória era quase impossível, mas estivemos muito perto de tirar um resultado positivo neste desafio. Esta Liga Conferência está valorizada com a presença de muitas equipas de muita valia. Hoje, jogaram os dois quintos classificados dos respetivos campeonatos, mas que têm diferenças astronómicas em termos de orçamento. Mas acho que lidar com essas diferenças vai ajudar as equipas portuguesas a crescerem e serem mais competitivas", sustentou.