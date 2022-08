Ivo Vieira lembra Arsenal e Eintracht e atira: «Parece que já está perdido, mas não vai ser assim»

Ainda que assuma que os dois jogos frente ao AZ Alkmaar vão ser muito difíceis, Ivo Vieira não vira as costas à luta e promete que o Gil Vicente tudo fará para passar. O técnico diz que não há resultados feitos antes do jogo e frisa que nada está perdido à partida, lembrando, neste contexto, os jogos que fez frente ao Arsenal e ao Eintracht Frankfurt ao serviço do Vitória, nos quais conseguiu dar boa réplica e, num deles, até ganhar."É correr atrás do sonho, acreditar que é possível conseguir o objetivo. Conscientes obviamente da dificuldade que vai ser este playoff pelo poderio do adversário, em todos os aspetos, mas podemos bater o pé já no dia de amanhã. Confiar e acreditar no que podemos fazer. Não há jogos com resultados feitos antes de serem efetuados. Sabemos da dificuldade do desafio, mas iremos lutar, acreditar no que podemos fazer, lutar pelo resultado e, na pior das hipóteses, levar a eliminatória para o segundo jogo, em nossa casa. Se melhor for, muito bem, mas a ideia é estarmos cá, disputar o jogo, tentar ganhar. Sabemos que será difícil, mas não faria sentido estarmos cá por outras razões.""São sinais de uma equipa forte e temos de ser muito realistas. É uma equipa que, em termos ofensivos, tem uma intensidade grande. E defensivamente também. Está habituada a estas lides e luta por outro objetivos no campeonato. Mas temos de nos focar no que podemos fazer. Não podemos olha para um resultado apenas. Somos uma equipa com valia. Se estivermos confiantes e acreditarmos no que podemos fazer, podemos discutir o resultado. Dá a sensação que já temos a eliminatória perdida, mas não é isso que vai acontecer. Se depender de mim, como líder, vamos lutar pelo que acreditamos, lutar pelo resultado e tentar conseguir esse objetivo. Com luta, empenho, determinação e respeito, mas também confiança. Senão não fazia sentido estarmos cá a discutir um jogo desta dimensão. Tem de ser aliciante para os atletas. Se falarmos no campeonato interno, no ano passado o Gil fez excelentes resultados com os grandes. O AZ é uma equipa forte, mas está ao nível ou nem tanto das equipas grandes em Portugal.""O Gil já entrou na história, na própria e em Portugal também. Agora, queremos ser uma equipa que possa olhar o adversário nos olhos, poder atacar a baliza e, se isso não acontecer, que seja por mérito do adversário. É assim que olho o futebol. Faço passar essa mensagem porque é assim que vão crescer, é assim que o futebol português se vai valorizar e é assim que a nossa instituição, Gil, vai ganhar mais dimensão a este nível. Obviamente que é uma faz prematura inicial em termos de números de jogos na Conference League por parte do Gil, mas se queremos que continue nestas andanças, que possa marcar presença e posição numa parte mais acima da tabela do campeonato, tem de ser equipa com hábitos de vitórias, hábitos de jogar bem e hábitos de querer ganhar. Essa é a nossa vontade. Obviamente levando o nome de Portugal e do Gil, queremos fazer o melhor.""Jogámos anteontem, chegámos tardiamente, hoje viajámos de manhã e chegámos há poucas horas. Ainda não tive tempo de passar a mensagem nas sensações e em termos mentais. No passado, eu vivi esta experiência. Não sou muito experiente, mas vivi a experiência. Vocês acompanharam. Defrontámos dois clubes com uma dimensão enorme e um perdemos 3-2 no fim e outro ganhámos 3-2, ambos fora. No playoff também jogámos uma equipa fortíssima, com orçamento a triplicar, e passámos. É uma questão mental. Lutar pelo que se quer. Deixar o receio e as dúvidas de fora, libertar-se, divertir-se, aproveitar-se a festa que se vai fazer aqui. É essa a mensagem que vou passar para eles. Peço-lhes que desfrutem e divirtam, obviamente com as nossas responsabilidades e objetivos.""A mim não me diz respeito. Tenho jogos marcados, tenho de fazer gestão para que melhores possam estar. Essas questões em relações a outros clubes, inclusive o AZ, são-me alheias. Agora, podem ter alguma vantagem nesse interregno em termos de recuperação e disponibilidade para preparar o jogo. Não tive um treino para preparar o jogo. Vai ser através de vídeo, informações conhecimento. É a nossa vida. Em vez de chorar, temos de lutar e acreditar."