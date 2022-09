Ivo Vieira: «Não estou satisfeito com o resultado, mas estou contente com a exibição»

Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, analisou o empate ante o Rio Ave (2-2) que arrancou pelos gilistas nos instantes finais da partida."Na primeira parte só houve uma equipa a querer ganhar que foi o Gil Vicente, mas não conseguimos decidir da melhor maneira. O Rio Ave marcou um golo no único remate que fez à baliza. Foi uma pancada forte antes do intervalo. Na segunda parte entramos a dominar e a querer ganhar o jogo, mas acabámos por sofrer o segundo golo. Tenho de destacar o comportamento dos atletas que, com a ajuda dos nossos adeptos, lutaram por um resultado que era muito injusto até então. O Gil Vicente foi muito melhor e superior ao Rio Ave, mas não teve a sorte do jogo. Gostei muito do comportamento da equipa. Produzimos o suficiente para sair daqui com outro resultado. Não estou satisfeito com o resultado, mas estou contente com a exibição. Se tomarmos melhores decisões ofensivas, acho que vamos crescer de forma sustentável. Os golos que sofremos são algo consentidos e eu assumo a responsabilidade. Há determinados momentos do jogo que a concentração tem de ser mais elevada", frisou o treinador da equipa de Barcelos."É um momento de felicidade para o atleta e de grande alegria para o grupo. Perante o sacrifício que ele fez, com uma paragem de nove meses, o Murilo é um excelente atleta, mas é um super-homem como pessoa".