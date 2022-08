Ivo Vieira: «Não podemos cometer os erros do jogo de Alkmaar»

Após a goleada sofrido em Alkmaar, para a Liga Conferência, o Gil Vicente prepara-se agora para defrontar o Famalicão para o campeonato. Na antevisão da partida, Ivo Vieira vincou o desejo de ver a sua equipa dar uma resposta ao desaire europeu."A questão de termos pouco tempo de preparação tem de ficar fora da equação, já disse que temos de conviver com isso e que esta situação tem de ser motivante e aliciante. Vamos defrontar uma equipa competente e difícil, mas estamos confiantes que o resultado, com a qualidade que podemos acrescentar ao nosso jogo e com o nosso crescimento, será positivo. Respeitamos o adversário, mas acreditamos no que podemos fazer", começou por dizer, explicando depois que aspetos é que a sua equipa tem de melhorar: "Não podemos fugir à realidade, o resultado e os últimos dez minutos doem e magoam. Até então estávamos dentro do jogo e do playoff. O efeito simples e prático é que não podemos cometer os erros que cometemos em Alkmaar, há alguns que são inadmissíveis de se cometer no contexto de jogo. Já conversámos e realço o que de bem fizemos frente a um adversário muito forte. O AZ Alkmaar foi melhor do que nós, mas os atletas bateram-se bem. Senti que, a partir dos 60 minutos, a equipa não estava a chegar à frente e tentei refrescar para termos mais bola, mas não correu bem. Houve jogadores que tiveram oportunidades, amanhã terão outros ou alguns dos mesmos".Assumindo que o facto de a equipa poder jogar em mais do que um sistema é importante e defendendo que o facto de conhecer bem o plantel do Famalicão não é uma vantagem para o jogo desta segunda-feira, o técnico deixou elogios ao adversário. "O Famalicão é uma equipa bem organizada, individualmente tem bons valores, mas o coletivo vale mais do que tudo o resto. O facto de estar em último não é significativo, nesta fase uma equipa sobe sete/oito lugares se ganhar um jogo. Quanto a nós, tenho a certeza que vamos crescer mais", referiu.O timoneiro dos barcelenses concluiu dizendo que nunca se irá opor a uma grande venda do clube nem a uma entrada que possa surgir em termos de oportunidade de mercado e comentando a situação de Fran Navarro, que falhou o último jogo: "Ele está pronto. Falhou o último jogo devido a uma mialgia porque não quisemos arriscar e poder perder o jogador por um ou dois meses. Era uma questão de três/quatro dias e está pronto".O início da partida está agendada para as 20h15 desta segunda-feira.