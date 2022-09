Ivo Vieira: «Não podemos dormir à sombra da última vitória»

Motivado pelo triunfo alcançado na última jornada, frente ao Marítimo, o Gil Vicente recebe agora o Rio Ave. Na antevisão da partida, Ivo Vieira vincou o desejo da equipa em dar início a um caminho consistente em termos de resultados positivos."As vitórias aumentam sempre os índices de confiança e fazem-nos acreditar mais naquilo que é o processo e nos nossos objetivos. No entanto, sabemos que o jogo com o Rio Ave é que nos poderá trazer para uma consistência maior em termos de objetivo de resultados positivos. Depois de uma boa vitória contra o Marítimo, não podemos dormir à sombra da mesma. As baterias estão todas viradas para o jogo com o Rio Ave, um adversário difícil, competitivo e com uma equipa forte. Para aquilo que é o nosso objetivo temos de aumentar o número de vitórias", começou por referir.O Rio Ave tem intercalado jogos e resultados menos positivos com vitórias contundentes. Questionado sobre este assunto, Ivo Vieira foi perentório: "O Rio Ave nem é a equipa que foi com o FC Porto de forma consistente nem é a equipa que empatou os outros jogos. Não é um Rio Ave diferenciado para cima e para baixo, é uma equipa equilibrada, competitiva e bem orientada. No entanto, se estivermos preparados para um Rio Ave igual àquele que defrontou o FC Porto, vamos ser mais competitivos e tiraremos algum partido do jogo. Se estivermos à espera do Rio Ave que defrontou o Chaves provavelmente vamos tirar pouco partido do jogo. Cada jogo é um jogo e o Rio Ave tem bons valores. Isto tem tudo a ver com o momento, há dias em que nos corre tudo bem. O Rio Ave é uma equipa regular, que provavelmente vai fazer um campeonato regular. No entanto, acreditamos no nosso potencial e, em casa, contamos com o apoio dos nossos adeptos".O técnico concluiu abordando o facto de Murilo estar de volta à competição. "O Murilo jogou nos sub-23 e está apto, embora ainda não tenha o ritmo de jogo em termos competitivos. Neste momento cabe-me a mim decidir se ele é opção ou não. É uma questão de ele trabalhar para ter oportunidade", explicou.O início do encontro está agendado para as 15h30 deste sábado.