Ivo Vieira: «Penso que nós tivemos muito mérito na abordagem ao jogo»

Ivo Vieira, treinador do Gil Vicente, analisou as incidências da vitória no campo do Marítimo (1-2) e garantiu que era "fundamental ganhar num campo difícil"."Viemos de um jogo com o Vizela, há duas semanas, ou mais qualquer coisa, em que estávamos a ganhar 2-0 e consentimos dois golos em três minutos, e isso trouxe alguma intranquilidade porque era aí o arranque para nos dar algum suporte, para podermos caminhar um campeonato mais sustentável. Depois tivemos o FC Porto em casa, que é uma equipa fortíssima e não conseguimos ganhar porque o adversário foi melhor. Hoje era fundamental, mais do que jogar bem, ganhar num campo difícil. Tradicionalmente, aqui no 'caldeirão', os jogos são difíceis e nós aproveitamos também aquilo que é o momento menos bom do Marítimo, mas tínhamos uma tarefa bastante aliciante pela alteração na liderança [João Henriques sucedeu a Vasco Seabra]. Esperávamos uma equipa galvanizada e apoiada pela massa associativa. Penso que nós tivemos muito mérito na abordagem ao jogo. Acho que a meio da primeira parte já se notou a nossa consistência em procurar a baliza do Marítimo. E na segunda parte nitidamente. Acho que ganhou a melhor equipa, sem sombra de dúvidas. Num contexto muito difícil, mas que a equipa soube interpretar. Os jogadores estão de parabéns naquilo que foi o jogo", sintetizou o técnico dos galos.