Ivo Vieira quer aproveitar "bom momento" do Gil Vicente no jogo contra o Chaves

Apesar de estar sem vencer há três jornadas, o Gil Vicente chega ao embate com o Chaves motivado pelo triunfo na Taça de Portugal, frente ao Serpa. Na antevisão do encontro, Ivo Vieira não escondeu que pretende aproveitar o embalo dessa vitória para o jogo contra os flavienses."Antes do jogo da Taça disse que a conquista de algo, neste caso a vitória num contexto diferente, é motivante e faz com que possamos aumentar os nossos níveis de confiança. Espero que possamos confiar ainda mais no nosso processo para conseguirmos fazer um campeonato melhor. Acredito que podemos melhorar o nosso jogo para melhorarmos também os nossos resultados", começou por dizer o técnico, que analisou ainda o facto de, por outro lado, o Chaves chegar a esta partida depois de um desaire na Taça: "Temos de ser sérios na avaliação destes momentos, quem ganha tem mais motivação. Quando não se ganha, animicamente é um murro no estômago. Sabemos que é um jogo diferente,no qual a concentração estará mais elevada porque o opositor, neste caso nós, vai oferecer mais dificuldades. Já passei por isso [eliminação na Taça frente a equipas de escalão inferior], por mais que alertemos os atletas o subconsciente enrola-nos e abordamos o jogo de uma forma que deveria ser mais vincada. Ainda bem que não foi assim para nós. Ainda assim, vamos enfrentar um adversário que está a fazer um bom campeonato, mas podemos aproveitar este nosso bom momento a favor daquilo que pode ser o resultado do jogo".Defendendo que a aposta na formação (Brian Araújo e Né Lopes jogaram na Taça) não pode ser feita de qualquer forma, o técnico recusou ainda a ideia de que haja uma pressão extra para o Gil Vicente pelo facto de o Chaves ainda não ter vencido em casa. "Tenho sempre a responsabilidade de representar esta instituição. Podemos ter esse aspeto como referência, mas a responsabilidade é sempre a mesma. Não é pelo facto de o Chaves ainda não ter vencido em casa que queremos ganhar, mas sim pela necessidade de pontos que temos", rematou.O início do jogo está agendado para as 18 horas deste domingo.