Ivo Vieira quer "cimentar o Gil Vicente na 1ª Liga" mas espera "fazer igual ou melhor" do que o 5º lugar

Depois da saída de Ricardo Soares para o Egito, Ivo Vieira foi o escolhido pela direção do Gil Vicente para liderar o clube, tendo o técnico sido apresentado nesta quarta-feira. Nas primeiras declarações enquanto timoneiro dos galos, o treinador não escondeu a ambição com que encara este projeto."Agradeço a confiança depositada na minha pessoa e dou os parabéns ao Gil Vicente pela época passada, para mim é um desafio e uma responsabilidade. Tudo farei para que os objetivos sejam alcançados, o Gil Vicente pretende ser um clube estável", começou por dizer, acrescentando que o acordo ficou fechado com um aperto de mão.O técnico explicou ainda a forma como olha para esta temporada: "É um momento histórico para o Gil Vicente, que vai disputar pela primeira vez a Europa. Estamos bem alinhados com o projeto e o caminho que o clube quer trilhar. As pessoas esquecem-se do que se passou há três/quatro anos, o Gil Vicente viveu momentos complicados. O clube tem de se cimentar na 1ª Liga, mas este 5º lugar é um desafio. O que posso almejar é fazer igual ao melhor, sabendo de antemão que vai ser algo difícil. Estamos aqui para a estabilidade do Gil Vicente, se o clube continuar a conseguir resultados na parte de cima da tabela é que vai crescer. Não podemos abdicar de uma prova onde o clube e os atletas podem ter grande visibilidade, temos que aprender a crescer com isso. Não podemos abdicar da Conference League, mas o principal objetivo é o campeonato e continuar a sustentar o clube o mais acima possível na Primeira Liga".