Ivo Vieira: «Queremos ir ao encontro do que fizemos na 2.ª parte em Riga»

Depois do empate com o Riga na primeira mão da 3ª pré-eliminatória da Conference League, o Gil Vicente arranca o campeonato com a receção ao P. Ferreira. Na antevisão do encontro, o treinador Ivo Vieira assumiu que os erros do jogo europeu estão identificados e vincou o desejo de iniciar o campeonato com o pé direito."A equipa, pela razão óbvia de esta ser a primeira jornada do campeonato, está motivada. Queremos entrar bem na liga e fazer uma boa figura contra uma equipa competitiva e que gosta de ter bola. Vai ser um desafio difícil, mas estamos confiantes em relação àquilo que podemos fazer", começou por explicar o técnico, que descreveu ainda os pontos a melhorar em relação ao jogo passado: "Na 1ª parte do jogo com o Riga podíamos ter sido melhores, agora queremos ir ao encontro do que fizemos na 2ª parte dessa partida. Temos de ser consistentes com o comportamento que apresentámos nessa fase do encontro".Assumindo que Carraça e Kriticiuk, ainda a recuperar forma, só voltarão à competição no ‘timing certo’, Ivo Vieira recusou a ideia de que vá gerir o plantel por estar a pensar na eliminatória europeia. "O objetivo é sempre vencer, mas sabemos que, com os jogos acumulados, não o vamos conseguir sempre. Se assim fosse, seríamos campeões. Estar presente em várias competições é aliciante, mas o nosso foco neste momento é o jogo do campeonato. Aqueles que estiverem melhor são os que vão a jogo, nesta fase não podemos fazer grande gestão porque os jogadores estão motivados e disponíveis", realçou.O técnico concluiu dizendo que está preparado para perder mais jogadores até ao fim do campeonato e abordando a questão do processo de adaptação de Mizuki Arai: "O Fujimoto é um bom porto de abrigo para que a adaptação do Mizuki seja melhor. Tínhamos outras opções, mas ele vinha jogando onde estava. Vinha com alguns jogos e, em termos de jogo, estava preparado. Há três dias, fizemos o nosso primeiro jogo e precisávamos de gente com jogo nas pernas. Poderia ter sido melhor, mas vai ser melhor".