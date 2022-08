Ivo Vieira: «Temos consciência que podemos fazer mais e melhor»

Após a qualificação para o playoff da Liga Conferência, o Gil Vicente prepara-se agora para defrontar o Arouca, num jogo no qual os galos esperam muitas dificuldades."Temos consciência que todos os jogos são difíceis. A equipa ainda está num processo de crescimento e tem aspetos a melhorar, mas em termos de resultados tem sido bom. Estamos preparados para o jogo de amanhã, isto apesar de sabermos que o Arouca nos vai oferecer grandes dificuldades, temos de ser incisivos, competitivos e competentes na abordagem ao jogo. Temos de ser assertivos na estratégia e nos comportamentos para termos um resultado positivo, que passa pela vitória. O Arouca tem uma boa primeira fase de construção com o guarda-redes e os defesas-centrais. É uma equipa com boa organização defensiva, que joga em bloco curto e que tem homens rápidos na frente. Para além disso, são competitivos e intensos no que fazem", começou por dizer o técnico Ivo Vieira.Preferindo não comentar a contratação de Adrián Marín- já anunciado pelo Granada como reforço dos minhotos, mas ainda não apresentado- o técnico vincou a importância de o plantel se desligar do feito europeu e assumiu que a equipa ainda pode produzir mais: "A nossa tarefa é que os jogadores estejam focados em cada competição e o campeonato é o mais importante para alcançarmos o nosso objetivo de nos solidificarmos na 1ª Liga. Os jogadores viveram um momento histórico, mas sabem que nada mais poderão fazer neste momento. Temos de estar concentrados para podermos continuar a festejar no futuro. Temos de saber separar as duas situações, até agora conseguimos os objetivos mínimos. Não existe insatisfação perante os resultados, mas sinto que a equipa é capaz de fazer mais enquanto coletivo e no sentido de promover os jogadores. Temos consciência que podemos fazer mais e melhor"Ivo Vieira concluiu explicando de que forma tem gerido a carga de trabalho face à intensidade competitiva que o clube tem tido. "Temos ajustado a carga para dar capacidade física aos jogadores no sentido de desempenhar as suas atividades da melhor forma possível. A maior intensidade é produzida dentro do jogo e, depois, temos de fazer uma gestão de recuperação ativa e preparação do jogo seguinte. Não podemos aplicar grandes cargas entre um jogo e o seguinte porque estamos a jogar de três em três dias. Os jogadores que levam menos carga em jogo têm uma carga mais intensa no treino para se aproximarem do nível de jogo. Não escolho os jogadores em função da gestão, é uma questão de oportunidade. No entanto, é normal que, a partir do 4º/5º jogo, surja algum cansaço e que jogadores que têm jogado menos tenham oportunidades", rematou.O encontro em Arouca está agendado para as 18 horas desta segunda-feira.