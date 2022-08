Ivo Vieira: «Temos de ser intensos e continuar a melhorar na qualidade de jogo»

Terminada a campanha europeia do Gil Vicente, o campeonato é agora o foco principal dos gilistas. Na antevisão ao embate da 4ª jornada da Liga Bwin, frente ao Vizela, este domingo, o técnico Ivo Vieira teceu elogios ao adversário, relativizou o impacto da carga de jogos no plantel e falou sobre a resposta que espera ver da sua equipa.

"A realidade é que essa competição acabou para nós e agora temos de nos focar no campeonato e no nosso principal objetivo. Podemos considerar que crescemos como equipa, pelo número de jogos que fizemos, e agora remos de ir ao encontro das nossas pretensões, em termos de pontos na tabela classificativa. Vai ser um jogo competitivo e difícil pela natureza do adversário, uma equipa de luta, intensa e de garra, que joga bem e é bem orientada, por isso nós temos que levar esses ingredientes para o jogo e uma estratégia bem definida para somar pontos", considerou em conferência de imprensa.

Impacto da carga de jogos nos jogadores

"Em termos físicos, temos dado uma resposta à altura. Aquilo que foi a carga física já ficou para trás, porque até tivemos um dia a mais para recuperar a equipa para este jogo. Fizemos algumas alterações em que, por minha responsabilidade, não consegui fazer com que todos os jogadores disponíveis no plantel tivessem oportunidade de jogar, mas grande parte deles participaram em ambas as competições. Penso que a questão física não será um problema."

Dificuldades perspetivadas em Vizela

"A dificuldade que nos vai surgir vai ser a competitividade do Vizela, a sua organização, o tipo de pressão que faz e as características do ambiente daquele estádio, que é algo motivador e aliciante para quem lá vai. É um campo que costuma ter um número substancial de adeptos, fechado, que tem um espaço apelativo para a prática do jogo, e isso é benéfico para quem gosta de sentir o calor do mesmo. Vamos preparados para dar uma resposta boa e competente. Temos de ser intensos nos duelos e na velocidade com o Vizela, melhorando a qualidade do que temos feito. Vamos discutir o jogo e lutar para conseguir três pontos."

Apoio dos adeptos

"Os adeptos têm sido um exemplo no que tem sido o apoio à equipa. É uma fase precoce da época em que já tivemos um acumulado grande de jogo. Vamos trabalhar sempre em prol de lhes proporcionar bons jogos e bons resultados. Nem sempre é possível, mas vamos lutar sempre para que isso aconteça, da mesma forma que eles lutam por nós. Conto com eles."