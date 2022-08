Ivo Vieira: «Tivemos a sorte do jogo ao estar a vencer por 3-0 ao intervalo»

O Gil Vicente alcançou um dos maiores feitos da sua história ao avançar numa eliminatória europeia, num aspeto destacado por Ivo Vieira após o encontro.

“Os jogadores e o universo gilista estão a viver um momento histórico, passaram a eliminatória por mérito próprio. É um momento feliz e isso viu-se nas bancadas, faço votos para que seja sempre assim. Em relação ao jogo vamos tentar fazer melhor no futuro, o resultado não espelha o que aconteceu. Temos de acrescentar mais qualidade, hoje foi suficiente também com a felicidade do jogo”, explicou o técnico, que abordou ainda o facto de os galos terem um calendário apertado: “É bom viver com estas dores. É um calendário difícil, mas se estivesse no lugar dos jogadores interpretava isto como um bom sinal. Estão numa competição que lhes dá visibilidade, o comportamento deles vai ditar se mantêm o lugar ou não”.

Os galos preparam-se para defrontar o AZ Alkmaar, adversário que não assusta Ivo Vieira. “AZ Alkmaar venceu 7-0? Prefiro valorizar os nossos golos, fizemos cinco na eliminatória. Mesmo assim não me deixo iludir, sei que temos de ser melhores em termos de qualidade se queremos com equipas como o AZ Alkmaar e até com o Arouca”, vincou.





O treinador concluiu abordando o mercado de transferências. “Estou satisfeito com aquilo que tenho, não choro pelo que não tenho. São estes que temos e estes que queremos potenciar. O Andrew teve um desempenho muito bom e tivemos a sorte do jogo ao estar a vencer por 3-0 ao intervalo. O Riga estava ao nosso alcance, mas não tem uma equipa assim tão limitada. Comigo, quem rende joga”, referiu, sendo ainda perentório quando questionado sobre Fran Navarro: “Qualquer jogador que está no Gil Vicente é importante que continue, mas também é bom que saia para garantir encaixes financeiros ao clube. Num passado recente o Gil Vicente beneficiou da saída de alguns jogadores, a mim cabe-me trabalhar com o que tenho”.