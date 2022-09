Ivo Vieira: «Tivemos longe de fazer jogo que nos permitisse poder ganhar a um grande»

Ivo Vieira foi taxativo na análise à derrota do Gil Vicente na receção ao FC Porto. O treinador dos gilistas frisou que a equipa não esteve bem, principalmente na 1.ª parte e justificou as quatro alterações que fez ao intervalo."Perdemos porque o FC Porto fez dos golos e nós não. Esteve melhor e ganhou bem. Nós não conseguimos fazer um golo que nos podia fazer entrar no jogo na 2.ª parte. Queríamos conquistar pontos, mas o FC Porto foi mais forte em quase todos os momentos dos jogo. Quem tem isso tira vantagem do jogo", começou por referiu à Sport TV."Não consigo consigo ver equipas ganhar jogos sem bola. Estávamos a perder bolas constantemente e estivemos muito abaixo para o que é preciso para competir com adversários destes. Tivemos uma oportunidade antes do golo, mas não marcámos e fez a diferença. Na 2.ª parte tentámos ter mais bola e chegar mais à frente mas não conseguimos. Tivemos longe de fazer um jogo ao nível de poder ganhar a um grande.""Até estou tranquilo. As pessoas têm dificuldade em interpretar as coisas no futebol. Quando se é verdadeiro, somos complicados. Quando se é frontal, somos dificeis. Eu tenho essa marca, estou a relatar o que me está a perguntar que foi o jogo de uma forma racional. Obviamente que não há satisfação quando não se ganha. Os jogadores trabalharam e correram, mas há muito mais dentro do jogo do que isso. Temos de ter mais bola, finalizar melhor e roubar mais bola ao adversário. De forma muito fria, o FC Porto foi melhor e ganhou.""Sabemos que há equipas preparadas pare estes percursos como os grandes, que estão sempre em competições europeias e vão longe nas Taças. Têm o hábito constante de jogar muitas vezes e treinar pouco. Mesmo assim, sentem falta de tempo para poder treinar e corrigir alguns erros. Não é um hábito nosso estar constantemente a jogar, a dificuldade é maior mas isso não pode servir de desculpa. Tem de ser aliciante para os jogadores que querem chegar a estes patamares, tem de ser assim. Mas agora vamos ter mais espaço para melhorar alguns aspetos. Fazer uma ressalva aos adeptos, temos de fazer mais por eles. O ambiente foi fantástico. Agradecer a todos os que estiveram aqui presentes. Queremos dar mais em termos de resultados e qualidade de jogo", concluiu.