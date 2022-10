Ivo Vieira viu lenços brancos: «Resta-me trabalhar para tirar outros resultados»

O Gil Vicente foi derrotado em casa pelo Sp. Braga (0-1) e nas bancadas viram-se lenços brancos. Na flash-interview à Sport TV depois do jogo, Ivo Vieira disse respeitar a posição dos adeptos e atirou: "resta-me trabalhar para tirar outros resultados"."Não entrámos bem, o Sp. Braga entrou forte, é uma equipa recheada de bons jogadores e nos últimos minutos da primeira parte equilibrámos o jogo. Na segunda parte, o Gil Vicente entrou melhor, a pressionar e, numa altura em que estávamos a ter algum ascendente, levámos com o golo. Os jogadores continuaram a lutar, esforçaram-se mas não foi possível. A eficácia do Sp. Braga foi maior do que a nossa"."Não sei se foi uma boa ou má decisão, não faço comentários, como é habitual. Foi um momento que ditou o golo do Sp. Braga"."Está a faltar fazer mais golos do que o adversário. Obviamente a equipa não está à medida do que queríamos, tencionávamos ter mais pontos, mais produção. É um momento menos bom e é preciso melhorar os aspetos estratégicos para ter outros resultados. Temos de fazer mais e melhor. O Sp. Braga teve mérito, mas os jogadores deram tudo o que tinham"."Quando não se ganha o treinador está em causa. Se a equipa ganhasse estariam a aplaudir. A mim resta-me trabalhar para tirar outros resultados. Temos de respeitar porque é normal no futebol"