João Afonso e a cirurgia ao joelho esquerdo: «O pior já passou»

O médio João Afonso, de 26 anos, está afastado dos relvados há meio ano por causa da lesão que contraiu nos ligamentos do joelho esquerdo em abril e forçou a consequente intervenção cirúrgica.

Hiato competitivo com sérios reflexos anímicos para quem usufruiu de um papel de protagonista na manobra do Gil Vicente ao longo das duas últimas épocas, mas também o argumento para reforçar a esperança que o jogador brasileiro deposita no trabalho de recuperação que tem vindo a desenvolver no sentido de recuperar os índices físicos necessários para poder começar a treinar sem limitações junto do plantel gilista.

"O pior já passou", desabafou João Afonso, sem esconder as muitas barreiras que a lesão proporcionou: "Se tive de passar por esta lesão é porque sou capaz de voltar mais forte e acredito que estou mais forte, pelo que é importante absorver todos estes maus momento para dar o devido valor ao sucesso".

Espírito de confiança ao qual João Afonso também foi ágil a adjudicar toda a disponibilidade da estrutura gilista.

"Desde que nasci nunca fiquei tanto tempo sem fazer o que gosto. Foi um período complicado. Uma fase de transição, onde tive de aprender a andar novamente e não escondo a importância de todo o suporte que recebi, mesmo com a renovação de contrato", confidenciou João Afonso à comunicação dos minhotos, ciente que o horizonte competitivo ainda está distante: "Se dependesse de mim já estaria em campo, mas sei que tenho de ter paciência para recuperar a 100 por cento".