João Afonso regressa à competição ao cabo de mais de um ano de ausência

Apesar de o resultado no embate contra o P. Ferreira não ter sido totalmente positivo para o Gil Vicente, isto na medida em que os galos empataram a uma bola e podem ver o V. Guimarães aproximar-se na luta pelo 5º lugar, a verdade é que nem tudo foram más notícias para os minhotos.Depois de mais de um ano afastado dos relvados devido a lesão, João Afonso voltou a ser utilizado por Ricardo Soares. O médio, de 27 anos, sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo no dia 11 de abril de 2021, numa partida frente ao Moreirense, e não pôde ser opção até este sábado. O camisola 6 entrou para o lugar de Aburjania aos 87 minutos e pode dar agora o seu contributo à equipa nos três encontros que faltam para o fim do campeonato.Chegado a Barcelos em 2019, João Afonso leva 56 partidas disputadas com a camisola do Gil Vicente.