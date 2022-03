327 dias depois, João Afonso está de regresso às convocatórias do Gil Vicente e pode ser lançado por Ricardo Soares caso o técnico o pretenda. O médio, de 27 anos, deixa assim para trás um calvário de quase um ano, tempo que necessitou para recuperar totalmente de uma lesão no joelho.O brasileiro sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo frente ao Belenenses SAD, a 11 de abril de 2021. Já depois de ter sido operado, passou por um longo processo de recuperação, sendo que o Gil Vicente fez questão de renovar o contrato do jogador, que terminava no final da época passada, por mais uma temporada.O jogo do Gil Vicente, frente ao Estoril, está agendado para as 20h15 desta sexta-feira.