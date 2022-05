Apesar de o último jogo ter sido de festa para o Gil Vicente, a verdade é que o embate com o Tondela trouxe uma série de castigos aos minhotos.O mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF deu a conhecer que o clube em si, o treinador Ricardo Soares e o diretor desportivo Tiago Lenho foram alvos de processos disciplinares. Para além disso, a formação de Barcelos foi multada em 1750 euros devido ao comportamento dos adeptos, no caso por uso de pirotecnia.Recorde-se que o Gil Vicente assegurou o 5.º lugar no campeonato e a consequente qualificação para as competições europeias.