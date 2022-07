E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Juan Boselli é o novo reforço do Gil Vicente. O extremo uruguaio assinou um contrato de três anos com os gilistas e vem preencher uma das lacunas detetadas no plantel de Ivo Vieira, depois das saídas de Samuel Lino e Leautey.Aos 22 anos, Boselli deixa de estar contratualmente ligado ao Defensor Sporting, clube uruguaio que o emprestou a vários clubes nos últimos anos, incluindo o Tondela na derradeira temporada, onde o extremo marcou oito golos em 27 jogos.