Depois de Juan Boselli, o Gil Vicente está próximo de assegurar mais um extremo. Trata-se de Kevin Villodres, jogador que atua no Málaga.De acordo com informação recolhida por, as negociações entre galos, andaluzes e jogador estão bem encaminhadas, podendo o jovem, de 21 anos, ser apresentado ainda durante esta semana. Resta agora perceber em que moldes se dará a mudança de Villodres para o Minho, mas um empréstimo parece ser a opção mais provável.Na temporada passada, o extremo realizou 30 jogos pelo Málaga.