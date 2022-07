Kevin Villodres pode ser a transferência mais cara de sempre do Gil Vicente

Kevin Villodres está certo como reforço do Gil Vicente e pode tornar-se mesmo na contratação mais cara de sempre do clube de Barcelos, com um investimento total de 1,7 milhões de euros.O acordo com o Málaga está estabelecido e por agora os gilistas pagam 500 mil euros pelo empréstimo do jovem extremo de 21 anos, mas o contrato estabelece uma opção obrigatória da compra do passe por 1,2 milhões de euros, desde que Villodres chegue aos 20 jogos com o galo ao peito, algo que, à partida, parece fácil de se concretizar, caso o jogador confirme as credenciais que tem neste momento.Kevin Villodres cumpriu 30 jogos pelo Málaga na época passada na 2.ª Divisão espanhola e era visto como uma das grandes pérolas do clube, daí que o negócio com o Gil Vicente esteja a ser muito criticado em Espanha, uma vez que o jovem extremo tinha um reconhecido potencial para poder valer muito mais no futuro e foi por isso que os gilistas não hesitaram em concordar com os termos da transferência.