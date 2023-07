Kiko esperado no arranque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Embora ainda não tenha sido oficializado como reforço, o lateral Kiko Vilas Boas estará presente hoje no arranque dos trabalhos do Gil Vicente, com a realização dos habituais exames médicos. O jogador, de 23 anos, está de regresso a Barcelos, onde terminou a formação, depois de na época passada se ter destacado na Sanjoanense.