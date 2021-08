Menos de três meses depois de ser anunciado como reforço do Gil Vicente, Kritciuk está na porta de saída do emblema de Barcelos, tendo tudo acertado para rumar ao Zenit, do seu país natal.





O guardião russo fez apenas seis jogos ao serviço dos galos e, depois de chegar a custo zero oriundo do Belenenses SAD, vai render dois milhões aos cofres gilistas.Um valor que pode chegar aos quatro milhões, tal como confirmou a Record fonte próxima do jogador. Essa subida no montante final depende de objetivos.